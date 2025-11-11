Buscar
Inicio » Lo Último » Nacional » Hermano de guatemalteca que murió tras llegar a limpiar la casa, pide ayuda

Hermano de guatemalteca que murió tras llegar a limpiar la casa, pide ayuda

Whitestown llora a María Florinda Ríos Pérez, una madre trabajadora asesinada tras llegar por error a una casa equivocada
Por 
2025-11-11T00:10:20+00:00
FOTO: gofundme

Publicado el 10/11/2025 a las 19:10

  • Whitestown llora a María Ríos
  • Madre muere por error fatal
  • Comunidad exige justicia y apoyo

La comunidad de Whitestown, Indiana, vive días de profundo dolor tras el asesinato de María Florinda Ríos Pérez, una madre trabajadora de cuatro hijos que fue mortalmente baleada después de llegar por error a una dirección equivocada mientras se disponía a trabajar.

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles en Maize Lane, cuando María, acompañada de su esposo, se dirigía a realizar labores de limpieza. Ambos creyeron haber llegado a la vivienda correcta, pero un malentendido se convirtió en una escena de horror.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Boone, María fue atacada sin motivo aparente, un hecho que ha sacudido a todo el estado y despertado una ola de indignación nacional.

Su esposo, aún en estado de shock, relató entre lágrimas a través de un intérprete el instante en que comprendieron que habían ido a la casa equivocada: un error inocente que terminó con la vida de su esposa y cambió la suya para siempre.

Comunidad de Whitestown unida por justicia

Whitestown, María Ríos, apoyo MundoNOW
Comunidad se une tras asesinato de María Ríos FOTO: gofundme

La noticia del homicidio se esparció rápidamente por Whitestown, una comunidad pequeña que ha decidido responder con solidaridad y amor ante la pérdida de una de sus vecinas más queridas.

Vecinos, amigos y desconocidos se han unido para ofrecer apoyo emocional, económico y espiritual a la familia Ríos Pérez en gofundme

“Su familia enfrentará una dura batalla para obtener justicia y necesita todo el apoyo posible”, escribió la organizadora de una campaña en GoFundMe, quien aseguró haber creado la recaudación con permiso de los familiares.

En cuestión de horas, cientos de residentes comenzaron a donar, compartir la historia y dejar mensajes de esperanza. Muchos describieron a María como “una mujer bondadosa, humilde y trabajadora”, que siempre ponía a su familia en primer lugar.

Whitestown llora a María

Whitestown, María Ríos, apoyo MundoNOW
Comunidad se une tras asesinato de María Ríos FOTO: gofundme

María Florinda Ríos Pérez era reconocida por su dedicación, su alegría y su enorme corazón.

Amigos y compañeros de trabajo recordaron que solía aceptar turnos extra para poder ofrecer una vida mejor a sus hijos, cuyos rangos de edad van desde menos de un año hasta 17 años.

“Ella trabajaba sin descanso, pero nunca perdió su sonrisa”, comentó una amiga cercana, quien la describió como un ejemplo de fortaleza y amor maternal.

Su esposo, destrozado por el dolor, expresó que “el mundo se derrumbó” el día del tiroteo. “Ella vivía para sus hijos”, dijo entre lágrimas.

Vigilia y homenaje a una madre trabajadora asesinada

Mientras la investigación sigue su curso, las autoridades locales han pedido paciencia y calma, asegurando que harán todo lo posible para que se haga justicia.

Los líderes comunitarios han convocado una vigilia con velas en honor a María, donde se espera que acudan decenas de personas para celebrar su vida y rechazar la violencia sin sentido que truncó su historia.

“María solo hacía su trabajo: trabajaba duro por sus hijos. No merecía esto. Que su alma descanse en paz”, decía uno de los muchos mensajes compartidos en redes sociales.

La vigilia servirá como un homenaje y una oportunidad para recordar que la empatía y la paciencia pueden salvar vidas.

El legado de María Florinda Ríos Pérez

Aunque su vida fue truncada injustamente, María Florinda Ríos Pérez deja un legado imborrable.

Su historia ha unido a toda una comunidad, recordando la importancia de la compasión y de actuar ante la injusticia.

Su luz seguirá brillando en sus hijos, en cada persona que ayudó y en la memoria colectiva de quienes la conocieron.

El nombre de María ahora es sinónimo de esperanza, solidaridad y amor. En Whitestown, nadie la olvidará.

