Hermano de guatemalteca que murió tras llegar a limpiar la casa, pide ayuda

Whitestown llora a María Ríos

Madre muere por error fatal

Comunidad exige justicia y apoyo

La comunidad de Whitestown, Indiana, vive días de profundo dolor tras el asesinato de María Florinda Ríos Pérez, una madre trabajadora de cuatro hijos que fue mortalmente baleada después de llegar por error a una dirección equivocada mientras se disponía a trabajar.

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles en Maize Lane, cuando María, acompañada de su esposo, se dirigía a realizar labores de limpieza. Ambos creyeron haber llegado a la vivienda correcta, pero un malentendido se convirtió en una escena de horror.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Boone, María fue atacada sin motivo aparente, un hecho que ha sacudido a todo el estado y despertado una ola de indignación nacional.

Su esposo, aún en estado de shock, relató entre lágrimas a través de un intérprete el instante en que comprendieron que habían ido a la casa equivocada: un error inocente que terminó con la vida de su esposa y cambió la suya para siempre.

Comunidad de Whitestown unida por justicia

La noticia del homicidio se esparció rápidamente por Whitestown, una comunidad pequeña que ha decidido responder con solidaridad y amor ante la pérdida de una de sus vecinas más queridas.

Vecinos, amigos y desconocidos se han unido para ofrecer apoyo emocional, económico y espiritual a la familia Ríos Pérez en gofundme

“Su familia enfrentará una dura batalla para obtener justicia y necesita todo el apoyo posible”, escribió la organizadora de una campaña en GoFundMe, quien aseguró haber creado la recaudación con permiso de los familiares.

En cuestión de horas, cientos de residentes comenzaron a donar, compartir la historia y dejar mensajes de esperanza. Muchos describieron a María como “una mujer bondadosa, humilde y trabajadora”, que siempre ponía a su familia en primer lugar.