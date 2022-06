Lo anterior es importante, porque significa que algunos mensajes de texto que te envíen no se mantendrán. Y si lo activas, tus propios textos también desaparecerán. Es una función de privacidad importante que deberías considerar activar. Y si no lo activas, toma en cuenta que los mensajes de texto que se te envían aún pueden estar “no enviados”.

Según reportó The Sun , esto está vinculado a una nueva función de privacidad, ya que durante años, los mensajes de WhatsApp fueron permanentes: incluso si los eliminabas, todos los demás podían verlos. Luego, WhatsApp permitió “desenviar” los textos dentro de un cierto período de tiempo, eliminándolos para ti y todos los destinatarios.

Advertencia de desaparición de textos

El sistema no es infalible, por supuesto. Si alguien toma una captura de pantalla o graba tu chat, no hay forma de eliminar ese contenido de su teléfono usando una función oficial de WhatsApp. Como siempre, la mejor manera de mantener el contenido vergonzoso o lamentable fuera de Internet es no publicarlo en primer lugar.

Pero si estás particularmente preocupado, usar Mensajes que desaparecen es un gran sistema para usar. Recuerda: solo se eliminarán los mensajes de texto enviados después de activar Mensajes que desaparecen. No retrocederás en el tiempo y borrarás viejas misivas para ti.