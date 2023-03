Por medio de las autoridades, se conoce que la primera alerta de la escuela llegó alrededor de las 11:14 a. m., informó el portal de noticias The Sun Us. En el mensaje de la universidad, se reveló que hay un Cadillac rojo que estuvo vinculado con la persona que está en búsqueda. Al igual, revelaron que los estudiantes deben estar

West Valley College alerta: ¿Una advertencia para los estudiantes?

Por su parte, The Sun Us informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara señaló que no hay una amenaza latente en la universidad, pero continúan en la búsqueda del hombre armado. En las recomendaciones de West Valley College, destacó que no deben conducir autos, ni salgan del campus. Al igual, deberán defenderse si ve a algún intruso.

“Las opciones: Corran si pueden hacerlo fuera del campus. No conduzcan autos. Deje sus pertenencias. ESCÓNDASE si no sabe dónde está la amenaza o cuántos sospechosos hay implicados, LUCHE si un intruso entra en su escondite. Se le notificará lo antes posible cuando sea seguro”, reveló West Valley College en redes sociales. Archivado como: West Valley College alerta