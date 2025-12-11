Buscar
Muere famosa actriz de televisión tras ser atropellada en Nueva York

Muere famosa actriz de televisión tras ser atropellada en Nueva York

La famosa actriz de televisión Wenne Alton Davis falleció tras ser atropellada en Nueva York, un accidente que conmociona a Hollywood
Por 
2025-12-11T21:03:41+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/11/2025 a las 16:03

  • Actriz muere atropellada
  • Investigación continúa en Nueva York
  • Conductor aún no detenido

El mundo del espectáculo enfrenta una terrible pérdida tras confirmarse el fallecimiento de la actriz de Hollywood Wenne Alton Davis, quien murió después de ser atropellada en Nueva York el pasado 8 de diciembre.

La intérprete tenía 60 años y fue una de las grandes celebridades de la industría de la televisión.

Era conocida por participar en series como “La maravillosa Sra. Maisel” y “New Amsterdam”.

De acuerdo con The New York Times, el accidente ocurrió el lunes alrededor de las 21:00 horas.

La actriz Wenne Alton Davis muere atropellada en Nueva York

Las autoridades revelaron que la estrella Wenne Alton Davis caminaba por la calle 3 Oeste en Midtown, Broadway, Manhattan.

Un vehículo giró y la arrolló. El impacto le provocó lesiones graves, de acuerdo con el portal El Heraldo de México.

“El Departamento de Policía de Nueva York notificó que ella sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo”.

Cabe mencionar que la actriz fue llevada de inmediato al hospital Mount Sinai.

Murió horas después debido a las lesiones en el cráneo, según informó su representante.

La investigación en curso

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor involucrado fue identificado como un hombre de 61 años.

No ha sido detenido hasta el momento. Las autoridades continúan realizando indagatorias.

De igual manera, buscan determinar si el conductor tuvo responsabilidad, luego de atropellar a la celebridad.

También analizan si corresponde deslindar responsabilidades.

¿Por qué importa?

La muerte de Wenne Alton Davis provoca conmoción en la industria del entretenimiento.

Su trayectoria en producciones televisivas la posicionó como una figura reconocida.

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los incidentes viales en Nueva York.

La comunidad artística lamenta su partida en circunstancias tan trágicas.

