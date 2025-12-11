Muere famosa actriz de televisión tras ser atropellada en Nueva York

Actriz muere atropellada

Investigación continúa en Nueva York

Conductor aún no detenido

El mundo del espectáculo enfrenta una terrible pérdida tras confirmarse el fallecimiento de la actriz de Hollywood Wenne Alton Davis, quien murió después de ser atropellada en Nueva York el pasado 8 de diciembre.

La intérprete tenía 60 años y fue una de las grandes celebridades de la industría de la televisión.

Era conocida por participar en series como “La maravillosa Sra. Maisel” y “New Amsterdam”.

De acuerdo con The New York Times, el accidente ocurrió el lunes alrededor de las 21:00 horas.

La actriz Wenne Alton Davis muere atropellada en Nueva York

Hollywood is mourning the sudden loss of Wenne Alton Davis. 💔 https://t.co/EqDhlHSrEU pic.twitter.com/0tuinAdCsS — E! News (@enews) December 11, 2025

Las autoridades revelaron que la estrella Wenne Alton Davis caminaba por la calle 3 Oeste en Midtown, Broadway, Manhattan.

Un vehículo giró y la arrolló. El impacto le provocó lesiones graves, de acuerdo con el portal El Heraldo de México.

TE PUEDE INTERESAR: «Voy a tener qué quemar a mi ex», el inesperado secreto de Otto Padrón que Angélica Vale contó tras su separación

“El Departamento de Policía de Nueva York notificó que ella sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo”.

Cabe mencionar que la actriz fue llevada de inmediato al hospital Mount Sinai.

Murió horas después debido a las lesiones en el cráneo, según informó su representante.