Wendy Guevara sufre accidente vehicular junto a Nicola Poncella

Los comentarios reflejan la indignación de algunos fans ante las acusaciones hacia la participante del reality show, asegurando que la famosa no tenía culpa de nada.

La defensa de Wendy Guevara se hizo evidente en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron su apoyo y señalaron que ella no estaba al volante en el momento del incidente.

Defensa de Wendy en las redes sociales

Se leen comentarios como: «No culpen a Wendy, ¿acaso ella estaba conduciendo? Esto es un problema de la producción», expresó un usuario.

«No solo ella va ahí, pero ya no hayan como culparla de todo», «¿Wendy por qué, si ella no iba manejando?», señalan algunos fanáticos de la integrante de ‘Las Perdidas’.

«Cómo si Wendy fuera manejando, no manchen, ese ya es problema de la producción», «Ella no lesionó a nadie, si no ya quieren cárcel para la Wendy también», dijeron usuarios.

El incidente deja en evidencia la atención y escrutinio constante que rodea a las celebridades, donde cada movimiento puede ser objeto de controversia y debate público.