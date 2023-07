Las cosas para Wendy Guevara no han sido nada fáciles desde que comenzó su transición de hombre a mujer, pues el camino que ha recorrido ha estado lleno de tropiezos muy fuertes y heridas profundas, pero a pesar de ello ‘La Perdida’ sigue en pie y con el sueño de poder transformar al 100% su cuerpo para lucir como toda una dama.

Wendy Guevara revela cuál cirugía se hará cuando salga del reality

Si bien, la vida de Wendy no ha sido para nada fácil, pues desde que decidió despedirse de su aspecto masculino para convertirse en la mujer que sueña ha sufrido varios ataques en redes sociales, pero pese a ello se ha mostrado optimista y ha declarado más de una vez en amarse tal cual es.

Wendy decidió mostrar sus cicatrices tras las cirugías que se ha realizado, además dio detalles sobre sus próximas operaciones, «Hasta febrero o marzo (del 2024) me haré otra lipo, por eso como mucho porque quiero engordar más grasa y ahora me la pongan en las piernas y las pompas», dijo la influencer. Después mencionó que la herida de sus implantes mamarios aún no está cerrada por dentro, lo que le ha provocado dolores. Archivado como: Wendy Guevara se hará cirugía.