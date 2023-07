«Mi papá me golpeaba»

Durante la actividad, Wendy Guevara recordó su difícil infancia y los maltratos que sufrió por parte de su padre, debido a que no aceptaba que ella jugara con muñecas o le gustaran las cosas de niña. La ‘perdida’ declaró que su papá solía golpearla y ella señaló que en esos momentos, todavía «no se definía bien».

«Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, que aún no me definía muy bien, pero, pues se me veía desde muy pequeño, que yo era así porque me gustaban las cosas de niña», dijo Wendy Guevara en medio del llanto. En diversas ocasiones, la ‘perdida’ declaró como era su relación familiar en un principio.