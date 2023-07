Fans de Wendy Guevara salen en defensa de la influencer

Dicha noticia a Nicola, quién ha generado una gran amistad con la influencer, le cayó como balde de agua fría y le comentó a Wendy que no vaya a creer que él la está utilizando tras el mensaje del bocinazo. Esto provocó la reacción inmediata por parte de los internautas y grandes fans de Guevara.

» Wendy no es tonta,lo que yo me pregunto,porque hasta ahorita mandaron el bocinazo casualidad que las que ya salieron están ardidas no sé…está raro», «Seguramente esto fue de alguna de las eliminadas», «Están tratando de meter cizaña , los q hemos visto 24/7 sabemos q no es así!», compartieron algunos usuarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Wendy Guevara recibe bocinazo.