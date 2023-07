Wendy Guevara explota contra Barbara Torres: «Te veo muy obsesionada»

Ahora mientras se encuentran a la espera de saber quien será el próximo participante en dejar La Casa de los Famosos México, Wendy encara a la actriz sobre sus acciones en el juego. Y es que la influencer no se ha mostrado satisfecha con la manera de actuar de Torres.

Sin embargo, Wendy Guevara no escondió su molestia ante lo sucedido por lo que decidió encarar a la actriz y hacerle saber que consideraba que se estaba tomando muy en serio el juego, además de señalarle los comentarios que había hecho a otros participantes.

Luego de que la comediante fuera descubierta, explico a sus compañeros que había tomado esa decisión debido a que no tenía opción tras haber acordado con Sergio el no nominarlo a él. Tras dar su explicación pidió disculpas a Emilio y pidió el apoyo de los televidentes para salvarlo de la eliminación.

«Te veo muy obsesionada»: Wendy Guevara explota contra Barbara Torres

La influencer conocida como una de ‘Las perdidas’ se enfrentó a la actriz, le dijo que era lo que no le parecía dentro de las actitudes de la comediante. Y es que tras la nominación de Emilio, no se resistió en señalarle comentarios hechos a otros de los participantes y sobre su forma de actuar.

«Te veo muy obsesionada con el juego. Tú no quieres salir. Dices ‘no me nomines, yo me quiero quedar mucho tiempo’, pero ¿qué tiene? Mira cómo estás. Te pones muy nerviosa en las nominaciones. Yo te veo muy intensa», dijo Wendy a Barbara Torres.