El tema de los salarios salió a conversación entre Paul Stanley, Barby Juárez y Sergio Mayer, tan sólo por mencionar algunos nombres. Hasta el momento no se sabe con exactitud si es verdad la cantidad de dinero que mencionó el hijo de Paco Stanley al momento de romper el silencio.

La noche del pasado viernes, los participantes realizaron una nueva fiesta temática en donde el conductor del programa Hoy, hizo un stand up para entretener a sus compañeros. Fue en ese momento cuando realizó algunos chistes y reveló cuánto es lo que gana tras su participación en el reality, el video fue compartido en el canal de Youtube de Televisa.

Wendy Guevara sabe el salario de Paul Stanley

Fue cuando Paul Stanley tocó el tema sobre los disfraces por la fiesta temática en donde asegura que «vestirnos como pende…» no estaba señalado en su contrato millonario. Por lo que decidió mencionar cuánto es lo que estaba ganando, cosa que no le pareció a Wendy y explotó tras enterarse.

En su comentario el conductor de ‘Hoy’ mencionó que su contrato era de un millón de pesos, tras haber revelado esta cantidad los participantes soltaron la carcajada: «Yo no sé ustedes, pero en mi contrato no estaba usar looks de gala, de un millón de pesos a la semana, está muy cabr…», dijo Paul. Archivado como: Wendy Guevara salario Paul Stanley