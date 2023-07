Durante éste tiempo Wendy Guevara, a quien la han catalogado como una de las personalidades más queridas del programa, no se ha metido en conflicto con ninguno de los integrantes, sin embargo el día de ayer fue la excepción y sorprendió a todos al dirigirse con Baby Juárez y Raquel Bigorra.

Wendy Guevara enfurece: Luego de tres semanas de estar conviviendo todos los integrantes del La Casa de los Famosos México, parece que la competencia se vuelve más dura cada vez, incluso algunos muestran no sentirse muy cómodos con la presencia de otros, y es por eso que todo sale en las nominaciones.

“Por qué se están poniendo (Raquel y Barby) en el papel de víctimas, o sea, no hacen quedar a las mujeres como que somos unas pelotudas», comenzó diciendo entre lágrimas. «Las mujeres unidas son las chin*** que tiene cinco hijos y se van a trabajar y no una pelotuda de mie*** que está acá acostada haciéndose la pinche víctima”, dijo.

Ante éste conflicto, y no siendo la primera vez que Bárbara rompe en llanto en el programa, la influencer mexicana Wendy Guevara la intentó consolar. Sin embargo, las palabras de molestia de la actriz de ‘La Familia P. Luche’, fueron las siguientes:

Wendy arremetió en contra de dos de sus compañeras tras los hechos

No es la primera vez que Wendy le da su apoyo a Bábrara, anteriormente la comediante sufrió de un ataque de ansiedad y ella también fue su apoyo. Más adelante, luego de consolar a Bárbara Torres, Wendy se fue al Cuarto Infierno y habló sobre este tema con sus compañeros, y arremetió contra Barby y Raquel.

“Yo vengo de una mujer y respeto a todas las mujeres, pero no se vale que metan esto de ‘ay, nos están sacando a todas las mujeres porque ellos son hombres’, no. Cuando tú firmaste, gente de verdad, cuando firmó cada mujer, yo como chica transexual y cada quien como hombre, firmamos aquí para exponer nuestra vida, no para venir a decir y hacerme la víctima de nada”, expresó molesta Wendy Guevara.