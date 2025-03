Wendell Grissom es ejecutado en Oklahoma por asesinato durante un robo

El estado de Oklahoma ejecutó este jueves a Wendell Grissom, condenado a muerte por asesinar a una mujer durante un robo a una vivienda en 2005.

Grissom, de 57 años, fue declarado muerto a las 10:13 a. m. hora local tras recibir una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester.

Su ejecución fue la primera del estado en lo que va de 2025 y la tercera en Estados Unidos en los últimos tres días.

El martes, Luisiana ejecutó a un hombre con gas nitrógeno tras una pausa de 15 años, y el miércoles, Arizona aplicó la inyección letal a otro condenado.

BREAKING NEWS: The State of Oklahoma executed death row inmate Wendell Grissom for shooting and killing a woman in a home invasion 20 years ago.https://t.co/mOZ6m65g7w

— KOKH FOX 25 (@OKCFOX) March 20, 2025