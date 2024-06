Wegmans en Pensilvania retira del mercado pepperoni por contener piezas de metal

Wegmans retira pepperoni en Pensilvania.

El producto puede contener piezas de metal.

La cadena insta a devolver el alimento.

La cadena regional de supermercados Wegmans, está retirando del mercado pepperoni vendido en más de 100 tiendas en ocho estados.

El retiro involucra el pepperoni Wegmans Italian Classics Uncured Pepperoni vendido en Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia.

Fue el pasado 31 de mayo cuando se inició a quitar de los estantes el embutido porque el producto puede contener piezas de metal.

El pepperoni potencialmente contaminado se empaquetó con el código UPC: 2-07939-00000-6 y con fechas de caducidad del 28 de agosto de 2024 y el 29 de agosto de 2024.

Retiro de pepperoni en Wegmans

Las personas que compraron el pepperoni retirado pueden devolverlo al mostrador de servicio al cliente para obtener un reembolso, señaló ‘CBS News’.

Los clientes que busquen información adicional pueden llamar a Wegmans al (855) 934-3663 de lunes a viernes de 8 a.m a 7 p.m ET o sábados y domingos de 8 a.m a 5 p.m ET.

También podría interesarte: Pronóstico de clima severo para todo el verano en EEUU pone en alerta a millones.

Piezas extrañas de materia no deseada pueden terminar en carnes procesadas y otros productos alimentos debido a diversos factores.

Tales como partes de máquinas que se rompen o guantes de látex de los trabajadores de la planta que caen en la mezcla de carne y otros productos.