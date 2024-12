Nueva ley hace que Walmart y Target cambien la forma en que venden sus alimentos

Los productos que no cumplan con estos estándares deberán eliminar la palabra «saludable» de sus etiquetas.

Asimismo, estos productos no podrán contener cantidades excesivas de grasas saturadas, sodio o azúcares añadidos.

Dentro del grupo alimenticio principal se encuentran tanto frutas como vegetales, proteínas o granos integrales, según señaló el medio de ‘The US Sun’.

No obstante, las empresas tendrán hasta 2028 para adaptarse completamente a los estándares actualizados de la FDA.

Aunque las marcas no están obligadas a etiquetar sus productos como saludables, aquellas que decidan hacerlo deberán cumplir estrictamente con los nuevos requisitos.

No obstante, la FDA confía en que estos cambios contribuirán a mejorar la salud pública a largo plazo.

Este ajuste en las etiquetas de los alimentos representa un esfuerzo significativo por parte de la FDA para garantizar que los productos cumplan con altos estándares nutricionales.

Mientras tanto, los minoristas como Walmart y Target tendrán que adaptarse a las nuevas reglas.

Lo que podría transformar la experiencia de compra para millones de estadounidenses, según ‘The US Sun‘ y ‘The Hill‘.