Walmart retira letreros de comida hispana tras controversia por redadas

Aunque Walmart no ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos detrás de esta medida, la reacción en redes sociales ha sido significativa.

La ausencia repentina de estos carteles ha captado la atención no solo de los clientes habituales.

«Pobre de los dueños ahora sí van a ver la diferencia de las ganancias», «Es cierto que en mucho Walmart no quieren a los latinos», dijeron usuarios.

«Quitan el nombre pero siguen poniendo música en español», «Que mejor razón para no comprar absolutamente nada en esas tiendas», mencionaron.

«Por favor como Latinos, no vayan a comprar nada a Walmart», «Ahora vamos a comprar a tiendas mexicanas», «Yo no visitaré Walmart. México no merece ese trato», se lee.

La empresa enfrenta ahora el desafío de equilibrar las demandas comerciales con las expectativas de sus consumidores.

Especialmente en un contexto donde la diversidad y la inclusión son temas cada vez más relevantes y debatidos.

Las medidas migratorias de Trump han tenido un gran impacto en cadenas minoristas como Walmart, Target y Costco.