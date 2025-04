Empleado de Walmart salva a madre de Georgia de hombre armado

Una madre de Georgia fue salvada por un empleado de Walmart cuando un hombre con cuchillo intentó meterse en su auto con su hijo de un año en el asiento trasero.

El intento de ataque ocurrió el martes a las 3:30 p.m. en el Walmart de Market Place Boulevard en Cumming, informó WSBTV.

Faith Haleh Rojas estaba en su Toyota Camry esperando su pedido cuando notó al sospechoso acercarse.

“Vi su mano en la puerta y presioné el botón de bloqueo”, contó Rojas.

Walmart employee rescues mom after man with knife hops in her car https://t.co/dOsKxFLEHJ

— WSB-TV (@wsbtv) April 3, 2025