Walmart evacua de emergencia por amenaza de bomba

No hay mucha información

De acuerdo con ABC, las autoridades dicen que luego identificaron al hombre que hizo la amenaza y que actualmente se está llevando a cabo una investigación. Sin embargo, no se ha dado a conocer el nombre del sospechoso ni de su se reportó algún herido durante todo el pánico.

No está claro si se han realizado arrestos o no en este momento. Solo se sabe que están en plena investigación y que localizaron al sospechoso. Las autoridades correspondientes no han dado más información, solo que la tienda ya se encuentra segura. ARCHIVADO DE: Walmart evacua amenaza de bomba