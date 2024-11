Walmart debe pagar $34M por difamación a conductor.

Un jurado de California dictaminó que Walmart difamó a un conductor al hacer acusaciones falsas de fraude en su reclamo de compensación laboral.

Esto resultó en una condena que obliga a la empresa a pagar más de 34 millones de dólares en daños.

Jesús Fonseca, quien trabajó para Walmart durante 14 años, fue el centro de esta disputa legal después de ser despedido bajo alegaciones de fraude laboral.

El veredicto, emitido esta semana en la Corte Superior del Condado de San Bernardino, determinó que Fonseca debía recibir $25 millones en daños punitivos y $9.7 millones en daños reales.

Truck Driver Wins $34 Million After Walmart Falsely Accused Him Of Fraud And Fired Him While On Medical Leavehttps://t.co/ZhJ1N9m1Xm

— Jalopnik (@Jalopnik) November 22, 2024