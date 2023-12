Walmart cambia sus políticas y compradores enfurecen

Según información proporcionada por Walmart, muchas de sus ubicaciones ahora están abiertas al público desde las 6 a.m. hasta las 11 p.m. hora local.

Esto, acabó restringiendo el tiempo disponible para que los consumidores realicen sus compras, así lo informó The US Sun.

A pesar de esta ampliación, algunos compradores consideran que no es suficiente.

“Era agradable poder hacer mis compras después del trabajo alrededor de las 2 a.m. y obtener lo que necesitaba evitando las multitudes al principio de la pandemia», se lee.

«Extraño ir de compras por la noche y evitar las multitudes. Ahora me siento abrumado y quiero irme tan rápido como entré», coincidió otro usuario según ‘The Sun’.

De esta forma, indicando que tienen la opción de comprar en cualquier momento, solo que esto no ha terminado de convencer a los compradores de adaptarse a estas reglas.

A pesar de las persistentes quejas, Walmart ha reiterado en varias ocasiones que no tiene la intención ni planes de volver a operar las 24 horas.

¿Qué consecuencias podrían existir?

En resumen, la decisión de Walmart de poner fin a sus operaciones las 24 horas ha generado una constante frustración entre los compradores habituales.

Muchos de ellos expresan su descontento a través de plataformas como Reddit.

Aunque la cadena minorista ha ampliado gradualmente sus horarios de atención, muchos consumidores echan de menos la flexibilidad de hacer compras en cualquier momento.

A pesar de las quejas, Walmart ha afirmado que no tiene planes de regresar a la operación las 24 horas, informó ‘The US Sun‘.