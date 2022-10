Walmart aplica una actualización de sus sistemas de compras

La tecnología móvil Scan and Go está disponible para compradores suscrito al programa Walmart+

Quejas y más quejas corren en redes sociales ¡ATENTO A SUS COMPRAS! Walmart aplica una actualización de sus sistemas de compras que podría terminar costándole mucho dinero a sus clientes, en especial a aquellos dentro del programa Walmart+. De hecho, ya son múltiples las quejas en redes sociales sobre este nuevo sistema. Recientemente, Walmart presentó una nueva tecnología móvil Scan and Go disponible para los compradores que se han suscrito al programa Walmart+ y que está diseñada para ahorrarles tiempo al momento de realizar sus compras en cualquiera de las sucursales de la empresa. Walmart aplica actualización que podría costarle mucho dinero a sus clientes La idea de escanear los artículos que deseen comprar con una aplicación mientras se pasean por los pasillos suena realmente divertido y la sola posibilidad de ahorrarse la fila para pagar resulta aún mejor, pero lo cierto es que esta nueva estrategia de Walmart también tiene algunas desventajas. En primer lugar, Mobile Scan and Go solo está disponible solo para miembros de Walmart +. En segundo, esta tecnología no es compatible con los cupones. En otras palabras, no se pueden aplicar cupones de descuento cuando se usa el escaneo móvil, así que no podrá ahorrarse el dinero que esperaba.

Walmart+ Mobile Scan and Go Walmart+ es un programa que ofrece múltiples ventajas a los clientes, entre ellas el envío y la entrega gratuita comestibles, lo que termina resultando en un ahorro de combustible para el cliente. Los suscriptores además pueden aprovechar el Mobile Scan and Go que han diseñado porque “ahorra tiempo y no requiere contacto”. El objetivo de este nuevo sistema es que las personas puedan escanear los artículos usando una aplicación de Walmart en sus teléfonos celulares, así podrán ver el total a pagar mientras van haciendo sus compras. Posteriormente, solo tienen que escanear un código QR en el registro de autopago y proceder a cancelar su compra directamente desde sus teléfonos.

No todo lo que brilla es oro La buena noticia es que esta herramienta está disponible para que los miembros de Walmart+ la utilicen en cualquiera de las tiendas, aunque la mala es que es posible que un miembro del personal lo revise y verifique su compra cuando salgan del supermercado. A pesar de las buenas intenciones de Walmart y de su afán por mantenerse a la vanguardia, Mobile Scan and Go ha recibido múltiples quejas por parte de los clientes. “@Walmart ¿Cuál es el punto de tener “Scan and Go” si todavía tienes que esperar en estas filas increíblemente largas en un registro de todos modos? Sugerencia: tenga un registro dedicado específicamente para que los clientes de Scan and Go escaneen sus códigos QR”, apuntó Katie Dulmaine en Twitter.

Quejas y más quejas Otro usuario criticó en redes sociales que no en todas las tiendas estaba disponible la nueva tecnología. “@Walmart ¿Por qué no tiene un registro Scan and Go dedicado en cada Walmart? Algunos Walmart tienen un registro “Spark” pero no escanean y listo. Siento que necesitamos un descuento por esperar en filas de más de 10 personas”, apuntó. “Scan and go simplemente no funciona la mitad del tiempo, estaba tratando de escanear cosas como mayonesa y dijo que algo salió mal @Walmart”, advirtió otro comprador. Aún así, si usted desea probar Walmart+ solo debe suscribirse y recibirá una prueba gratuita de 30 días. Si finalmente desea contratar el servicio, entonces podrá elegir entre pagar mensualmente $ 12.95 dólares o hacer un pago único anual de $ 98 dólares.