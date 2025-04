Walgreens reduce el precio de los huevos de Pascua a pocos días de su lanzamiento

Ambos códigos pueden utilizarse para compras en línea y aplican incluso para artículos que no están directamente relacionados con Pascua.

Este tipo de ofertas también refleja una tendencia en el comercio minorista de iniciar los descuentos antes de las fechas clave para estimular las ventas previas.

Walgreens se suma así a otras cadenas que están ajustando sus estrategias de venta para captar la atención de los compradores con mayor anticipación.

Aunque la Pascua aún no ha llegado, el ambiente festivo ya se siente en los pasillos de la tienda y en los carritos de compras virtuales.

Con chocolates de alta calidad y marcas reconocidas a precios rebajados, Walgreens ofrece una dulce oportunidad que muchos no dejarán pasar, determinó ‘The US Sun‘.