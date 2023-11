Walgreens confirma que sus farmacias cerrarán durante 24 horas por Thanksgiving

Ofrecen opción

Para aquellos clientes que necesiten asistencia en el Día de Acción de Gracias, se les recomienda consultar los horarios de sus tiendas y farmacias.

Walgreens cuenta con un localizador de tiendas para que los clientes puedan encontrar la más cercana y que esté abierta.

Además, muchas tiendas minoristas brindarán a sus empleados un día libre la próxima semana para que puedan disfrutar de las vacaciones con sus familias.

De acuerdo con The US Sun, CVS dijo que tenía la intención de cerrar todas sus farmacias que no abren las 24 horas el próximo jueves temprano.