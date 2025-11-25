¡Basta de vuelos que rompen familias! Sindicato exige a aerolíneas cortar con ICE y detener deportaciones crueles”

Sindicato exige fin de contratos

Aerolíneas ligadas a deportaciones

Aumentan vuelos de expulsión

Segun informa La opinion, El SEIU envió cartas formales a Avelo Airlines, Global X, Eastern Airlines y Omni Air International para exigir que terminen sus contratos con ICE.

El sindicato expresó su preocupación por la participación de estas empresas en los vuelos de deportación operados por ICE Air bajo la administración de Donald Trump.

En la carta dirigida a Avelo Airlines se afirma que esas operaciones son “crueles e inhumanas” y que mensajes similares se enviarán a las otras aerolíneas.

El sindicato advierte que las comunidades inmigrantes enfrentan redadas donde, según denuncia, existen prácticas de perfilamiento racial basadas en color de piel o idioma.

SEIU denuncia abusos en vuelos de deportación

El sindicato señala que aterrorizar a trabajadores esenciales y a sus familias contradice las prácticas comerciales responsables que deberían seguir las empresas.

Mary Kay Henry Verrett afirma que existen razones morales, legales y económicas para terminar los contratos con ICE Air de inmediato.

El SEIU recuerda que agentes enmascarados detienen y deportan a miles de personas sin garantizar el debido proceso durante estas operaciones.

La organización insiste en que estas acciones intensifican el miedo en comunidades donde una gran parte de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes.