¡Basta de vuelos que rompen familias! Sindicato exige a aerolíneas cortar con ICE y detener deportaciones crueles”
Publicado el 11/24/2025 a las 19:43
- Sindicato exige fin de contratos
- Aerolíneas ligadas a deportaciones
- Aumentan vuelos de expulsión
Segun informa La opinion, El SEIU envió cartas formales a Avelo Airlines, Global X, Eastern Airlines y Omni Air International para exigir que terminen sus contratos con ICE.
El sindicato expresó su preocupación por la participación de estas empresas en los vuelos de deportación operados por ICE Air bajo la administración de Donald Trump.
En la carta dirigida a Avelo Airlines se afirma que esas operaciones son “crueles e inhumanas” y que mensajes similares se enviarán a las otras aerolíneas.
El sindicato advierte que las comunidades inmigrantes enfrentan redadas donde, según denuncia, existen prácticas de perfilamiento racial basadas en color de piel o idioma.
SEIU denuncia abusos en vuelos de deportación
El sindicato señala que aterrorizar a trabajadores esenciales y a sus familias contradice las prácticas comerciales responsables que deberían seguir las empresas.
Mary Kay Henry Verrett afirma que existen razones morales, legales y económicas para terminar los contratos con ICE Air de inmediato.
El SEIU recuerda que agentes enmascarados detienen y deportan a miles de personas sin garantizar el debido proceso durante estas operaciones.
La organización insiste en que estas acciones intensifican el miedo en comunidades donde una gran parte de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes.
Campaña sindical busca frenar contratos con ICE
La carta forma parte de la campaña “De-ICE These Flights”, enfocada en proteger a trabajadores inmigrantes y defender sus derechos constitucionales.
El sindicato afirma que casi 10,000 miembros y aliados ya firmaron la petición en línea para terminar los contratos de vuelos de deportación.
El SEIU busca también alertar a inversionistas institucionales sobre los riesgos financieros asociados a permitir la continuidad de estas operaciones.
Según el sindicato, millones de trabajadores podrían ver afectada la estabilidad de sus planes de jubilación si estas prácticas continúan generando riesgos económicos.
Informe revela aumento récord en vuelos de deportación
Human Rights First reportó un incremento considerable en las operaciones aéreas de ICE desde enero hasta finales de octubre de 2025.
El informe señala que la administración Trump realizó al menos 10,357 vuelos relacionados con control migratorio, expulsiones y traslados nacionales.
Las cifras incluyen 1,701 vuelos de expulsión hacia 77 países, representando un aumento del 79% respecto al mismo periodo de 2024.
Savi Arvey afirmó que estos vuelos representan un sistema que opera sin transparencia, donde personas desaparecen o son enviadas a países donde enfrentan persecución.