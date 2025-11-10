Casi 2.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por cierre federal
Publicado el 10/11/2025 a las 18:28
- Cierre federal causa caos aéreo
- Miles de vuelos cancelados
- Trump promete recompensas y sanciones
Segun informa la agencia EFE, Casi dos mil vuelos fueron cancelados este lunes en Estados Unidos debido al cierre parcial del Gobierno federal, que ha afectado gravemente la operación del tráfico aéreo ante la escasez de controladores.
De acuerdo con datos de la plataforma FlightAware, 1.983 vuelos fueron cancelados, lo que representa el 7,7 % de los 25.735 vuelos programados para este lunes.
A la par, otros 6.056 vuelos con destino o salida desde Estados Unidos sufrieron retrasos considerables, generando caos en los principales aeropuertos del país y frustración entre los viajeros.
La situación ha puesto de relieve el impacto directo del cierre gubernamental en un sector crítico como la aviación comercial.
Nueva York, epicentro del caos aéreo
Entre los aeropuertos más afectados se encuentran los de la zona metropolitana de Nueva York, donde más de 300 vuelos fueron cancelados y centenares más enfrentaron retrasos prolongados.
El aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) registró 254 cancelaciones, mientras que LaGuardia contabilizó 144 y Newark Liberty, que da servicio tanto a Nueva York como a Nueva Jersey, reportó 99.
Los retrasos también golpearon con fuerza a los tres aeropuertos: 508 vuelos en LaGuardia, 254 en Newark y 92 en el JFK, según cifras oficiales.
Pasajeros entrevistados por medios locales describieron filas interminables, demoras de más de seis horas y cancelaciones de último minuto que dejaron a miles de personas varadas en salas de espera.
Aerolíneas enfrentan crisis por vuelos cancelados en Estados Unidos
Empresas como United Airlines y Delta Air Lines implementaron medidas excepcionales para mantener sus operaciones ante la falta de personal en las torres de control.
Según el portal CNBC, ambas compañías ofrecieron pagos adicionales a sus auxiliares de vuelo y, en el caso de United, bonificaciones a los pilotos para cubrir rutas adicionales y reducir el número de cancelaciones.
Sin embargo, los esfuerzos de las aerolíneas no han sido suficientes para compensar los efectos de la crisis.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que la situación “solo se pondrá peor” si el cierre del Gobierno continúa sin resolverse en los próximos días.
Controladores aéreos en crisis por cierre federal
La raíz del problema está en la paralización parcial del Gobierno, que ha dejado a miles de empleados federales sin pago desde hace más de 40 días.
Entre los afectados se encuentran los controladores aéreos, responsables de gestionar la seguridad del tráfico aéreo en todo el país, quienes en muchos casos han tenido que seguir trabajando sin recibir salarios.
Según fuentes sindicales, un número creciente de controladores ha tenido que alegar enfermedad o tomar licencias temporales para buscar otras fuentes de ingreso o cuidar a sus familias.
Esta ausencia ha provocado un déficit operativo que obliga a reducir la frecuencia de vuelos para mantener la seguridad aérea. Afectando directamente la programación de aerolíneas nacionales e internacionales.
Trump reacciona ante el caos aéreo nacional
El presidente Donald Trump reaccionó a la situación con un mensaje contundente dirigido a los trabajadores del sector aéreo.
El mandatario advirtió que podría recortar los sueldos de los controladores que se han ausentado alegando enfermedad durante el cierre de Gobierno.
Al mismo tiempo. Prometió una bonificación de 10.000 dólares para quienes han continuado en sus puestos a pesar de no recibir pagos durante la paralización federal.
La medida ha generado polémica entre sindicatos. Que consideran que el Gobierno está ignorando las condiciones extremas bajo las que muchos empleados federales han tenido que laborar.
Vuelos cancelados en Estados Unidos generan pérdidas millonarias
De acuerdo con la consultora de aviación Cirium, la crisis alcanzó su punto máximo el domingo. Cuando se canceló más del 10 % de los vuelos a nivel nacional, superando el límite anunciado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Analistas del sector estiman que, de continuar el cierre gubernamental, el sistema aéreo estadounidense podría enfrentar un colapso logístico sin precedentes. Con pérdidas millonarias para aerolíneas y aeropuertos.
Por ahora, las autoridades no han ofrecido un calendario claro para la reapertura total de operaciones. Mientras miles de pasajeros siguen afectados en todo el país.