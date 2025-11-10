Casi 2.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por cierre federal

Cierre federal causa caos aéreo

Miles de vuelos cancelados

Trump promete recompensas y sanciones

Segun informa la agencia EFE, Casi dos mil vuelos fueron cancelados este lunes en Estados Unidos debido al cierre parcial del Gobierno federal, que ha afectado gravemente la operación del tráfico aéreo ante la escasez de controladores.

De acuerdo con datos de la plataforma FlightAware, 1.983 vuelos fueron cancelados, lo que representa el 7,7 % de los 25.735 vuelos programados para este lunes.

A la par, otros 6.056 vuelos con destino o salida desde Estados Unidos sufrieron retrasos considerables, generando caos en los principales aeropuertos del país y frustración entre los viajeros.

La situación ha puesto de relieve el impacto directo del cierre gubernamental en un sector crítico como la aviación comercial.

Nueva York, epicentro del caos aéreo

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran los de la zona metropolitana de Nueva York, donde más de 300 vuelos fueron cancelados y centenares más enfrentaron retrasos prolongados.

El aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) registró 254 cancelaciones, mientras que LaGuardia contabilizó 144 y Newark Liberty, que da servicio tanto a Nueva York como a Nueva Jersey, reportó 99.

Los retrasos también golpearon con fuerza a los tres aeropuertos: 508 vuelos en LaGuardia, 254 en Newark y 92 en el JFK, según cifras oficiales.

Pasajeros entrevistados por medios locales describieron filas interminables, demoras de más de seis horas y cancelaciones de último minuto que dejaron a miles de personas varadas en salas de espera.