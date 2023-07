Las inundaciones han obligado al cierre de varias carreteras

En Nueva York su gobernadora Kathy Hochul hizo un llamado a no conducir si no es necesario y a estar alertas a posibles inundaciones, en particular los condados del norte del estado, cuyo terreno se ha visto muy afectado por las intensas lluvias que han causado daños estimados en más de 50 millones de dólares.

Mientras en Connecticut, que estuvo bajo vigilancia de tornado al igual que varios condados de Nueva York, las inundaciones han obligado al cierre de varias carreteras, según lo detalló de manera reciente la agencia de noticias de EFE. Archivado como: Vuelos cancelados al noroeste de EEUU.