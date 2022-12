Casi una docena de personas resultaron gravemente heridas cuando un vuelo a Hawái se vio sacudido por fuertes turbulencias el domingo a unos 30 minutos en las afueras de Honolulú , dijo una agencia de respuesta a emergencias e indicó la agencia The Associated Press. Por el momento, se conoce que el vuelo causó pánico entre los asistentes.

Once personas fueron hospitalizadas en estado grave y otras nueve en condición estable, dijo el Servicio Médico de Emergencia de Honolulú en un comunicado. Dijo que recibió una llamada poco después de las 11 am sobre las lesiones en un vuelo de Hawaiian Airlines desde Phoenix, informó la agencia The Associated Press.

Vuelo Hawaiian Airlines víctimas: ¿Por no seguir las instrucciones?

Según detalló The Associated Press, la pasajera Kaylee Reyes le dijo a Hawaii News Now que su madre acababa de sentarse cuando golpeó la turbulencia y no tuvo oportunidad de abrocharse el cinturón de seguridad. En The Sun Us, se dieron a conocer las imágenes del incidente donde se alcanza a apreciar las marcas en el avión de abolladuras y algunos objetos rotos en el avión.

“Ella voló y golpeó el techo”, dijo Reyes e informó AP. Entre los detalles que se dieron a conocer, destacan que las víctimas se encuentran bajo vigilancia médica. Al momento en que ocurrió el incidente, se reveló que los bomberos, equipos de ambulancias y también los bomberos de Rescate de Aeronave llegaron al lugar, indicó The Sun. Archivado como: Vuelo Hawaiian Airlines víctimas