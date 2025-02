Vuelo de JET2 aterriza de emergencia tras muerte de pasajero

Momentos de tensión y angustia se vivieron a bordo de un avión de la aerolínea JET2, cuando un pasajero sufrió una emergencia médica fatal en pleno vuelo.

La aeronave, que cubría la ruta desde Tenerife, España, hacia Nottingham, Reino Unido, tuvo que desviarse urgentemente para intentar salvar la vida del hombre, quien lamentablemente falleció a bordo.

El vuelo LS676 despegó desde el aeropuerto de Tenerife Sur el viernes a las 19:05 horas, con destino a la ciudad británica de Nottingham.

Sin embargo, poco después de iniciar el viaje, la tripulación detectó una grave emergencia médica que requería asistencia inmediata.

