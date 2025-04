Vuelo de American Airlines es evacuado tras aterrizar en Georgia.

Un vuelo de American Airlines tuvo que ser evacuado en el Aeropuerto Regional de Augusta, Georgia, luego de que se reportara la presencia de humo dentro de la cabina de pasajeros tras el aterrizaje.

Las autoridades confirmaron que el incidente, ocurrido el martes, no dejó heridos y que todos los pasajeros fueron desalojados de manera segura.

El vuelo 5406 de American Airlines, operado por PSA Airlines, despegó desde Charlotte, Carolina del Norte, con destino a Augusta, Georgia.

De acuerdo con el comunicado oficial de la aerolínea, la aeronave aterrizó sin contratiempos; sin embargo, poco después del arribo, los pasajeros y la tripulación notaron la presencia de «haze» dentro de la cabina, lo que generó preocupación y activó los protocolos de emergencia.

