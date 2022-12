ELLOS SON EL MOTOR

Andrés Parra, uno de los organizadores, compartió su experiencia en esta labor: “Te escucha mucha gente que no tenía idea de las elecciones, tú ves que en estas conversaciones que a veces son muy íntimas, la gente se hace muy vulnerable, tiene mucho miedo, o no tienen conocimiento, muchas razones por las cuales sienten que no pueden votar o no saben”.

Por su parte, Perla, una beneficiaria de DACA, quien no puede votar, sin embargo, lo hace para sentirse representada, para que un día su sueño de ser ciudadana se haga realidad: “estoy tratando de obtener un mejor futuro para demostrarle al gobierno que nosotros los dreamers tenemos un sueño”. Archivado como: Voto latino