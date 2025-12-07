Un vórtice polar debilitado podría intensificar el frío en EE.UU. hasta mediados de diciembre
Publicado el 12/07/2025 a las 14:32
- Vórtice polar podría intensificar el frío
- Varias olas árticas previstas
- Advertencias por parte de meteorólogos
Una nueva oleada de aire ártico podría extender el frío intenso sobre gran parte de Estados Unidos durante los próximos días, advierten meteorólogos de largo alcance.
El fenómeno estaría asociado a una reciente ruptura del vórtice polar, que ha permitido que masas gélidas se desplacen desde el norte de Canadá hacia el centro y el este del país.
Los especialistas anticipan que esta tendencia continuará al menos hasta mediados de diciembre, con temperaturas muy por debajo del promedio estacional.
El avance de aire frío se combinará con nieve intermitente, ráfagas intensas y condiciones que podrían complicar los desplazamientos.
Un vórtice polar inestable favorece la caída de temperaturas
El vórtice polar, una extensa circulación de baja presión situada habitualmente sobre el Ártico, suele retener el aire más frío del hemisferio norte.
Sin embargo, cuando este sistema pierde fuerza, el aire glacial puede descender hacia latitudes más bajas y desencadenar episodios de frío extremo.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Meteorólogos señalan que la estructura comenzó a debilitarse a finales de noviembre, lo que abrió la puerta a un patrón repetitivo de irrupciones árticas.
Los efectos ya se observan en múltiples estados que experimentaron descensos marcados durante los últimos días.
Frío más intenso a inicios de la próxima semana
La próxima ola de aire ártico comenzará a avanzar desde las Llanuras del Norte el sábado y seguirá hacia el Medio Oeste el domingo.
Para el lunes, varias zonas podrían registrar temperaturas bajo cero, entre 15 y 25 grados por debajo del promedio histórico.
Los expertos también contemplan la posibilidad de varias rondas adicionales de frío intenso entre el 10 y el 19 de diciembre.
Incluso sectores del centro de Florida podrían enfrentar heladas o episodios de congelación hacia finales de la próxima semana.
Descensos rápidos y RealFeel mucho más bajo
La combinación de noches largas y un sol menos intenso favorece que las temperaturas bajen con rapidez al caer la tarde.
Zonas con nieve reciente podrían registrar valores aún más fríos, como ocurrió en Nueva York, donde Central Park experimentó su mínima de la temporada con 24 grados Fahrenheit.
El sureste también podría verse afectado, con pronósticos inferiores a 10 °C durante la próxima semana.
En áreas ventosas, el índice AccuWeather RealFeel® podría ubicarse entre 10 y 20 grados por debajo de la temperatura real.
Nieve y mezcla invernal para millones
Cada ola de aire ártico podría venir acompañada de chubascos de nieve, ráfagas intensas y breves pero peligrosas borrascas invernales.
Estas condiciones generarán carreteras resbaladizas y potenciales interrupciones en los viajes, especialmente durante la noche.
Aunque los meteorólogos no esperan grandes tormentas continuas por el rápido desplazamiento de las masas frías, existe una ventana de riesgo alrededor del 12 de diciembre.
Un sistema clipper procedente de Alberta podría intensificarse al llegar a la Costa Este, acumulando suficiente nieve para requerir labores de remoción.
Riesgo de hielo y un posible alivio hacia Navidad
También se vigila la posibilidad de un evento de hielo o una mezcla invernal entre los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y zonas de los Apalaches alrededor del 13 y 14 de diciembre.
Estas condiciones podrían complicar aún más el tráfico en una región densamente transitada en esta época del año.
Los especialistas prevén que el frío podría moderarse durante la última semana del mes, dependiendo de una nueva fase del vórtice polar.
Las condiciones de La Niña favorecerían un patrón más húmedo en el oeste y podrían llevar tormentas incluso al sur de California en los días previos a Navidad, detalló ‘AccuWeather‘.