Un vórtice polar debilitado podría intensificar el frío en EE.UU. hasta mediados de diciembre

Vórtice polar podría intensificar el frío

Varias olas árticas previstas

Advertencias por parte de meteorólogos

Una nueva oleada de aire ártico podría extender el frío intenso sobre gran parte de Estados Unidos durante los próximos días, advierten meteorólogos de largo alcance.

El fenómeno estaría asociado a una reciente ruptura del vórtice polar, que ha permitido que masas gélidas se desplacen desde el norte de Canadá hacia el centro y el este del país.

Los especialistas anticipan que esta tendencia continuará al menos hasta mediados de diciembre, con temperaturas muy por debajo del promedio estacional.

El avance de aire frío se combinará con nieve intermitente, ráfagas intensas y condiciones que podrían complicar los desplazamientos.

Un vórtice polar inestable favorece la caída de temperaturas

El vórtice polar, una extensa circulación de baja presión situada habitualmente sobre el Ártico, suele retener el aire más frío del hemisferio norte.

Sin embargo, cuando este sistema pierde fuerza, el aire glacial puede descender hacia latitudes más bajas y desencadenar episodios de frío extremo.

Meteorólogos señalan que la estructura comenzó a debilitarse a finales de noviembre, lo que abrió la puerta a un patrón repetitivo de irrupciones árticas.

Los efectos ya se observan en múltiples estados que experimentaron descensos marcados durante los últimos días.