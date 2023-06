El pasado 26 de junio, la cantante cumplió 38 años de vida y demostró estar en su mejor momento físico y mental pues cuando no salía del escándalo mientras estuvo casada con Lorenzo Méndez, algo que se terminó con su divorcio y alejándose de la mayoría de su familia, es evidente que ahora es totalmente distinto y precisamente de eso habló en una publicación.

Desde hace varios meses, el cuerpo de Chiquis Rivera ha sufrido un impresionante y evidente cambio lo que tiene a la hija de Jenni con más seguridad y orgullo que nunca de lo que ha logrado, mención aparte lo bien que le está yendo en la música, por lo que ahora no dudó en ‘provocar’ a todos con su festejo de cumpleaños ‘quitándose la ropa’.

Y no se quedó callada con la tranquilidad que siente en estos momentos: «Estar viva, ser amada, estar en paz, estar sana, estar presente. Gracias Dios ¡Estoy lista! Estoy ansiosa por ver tu modelo de vida presenciado ante mi», manifestó Chiquis Rivera en una serie de imágenes de su celebración… pero ¡se quitó la ropa! Y dejó sus encantos expuestos.

Varias cuentas de Instagram como ‘La Lengua Te Ve’, reprodujeron las fotografías de Chiquis Rivera en su celebración de cumpleaños y el mensaje que dejó la cantante fue: «Agradecida. El tema para este nuevo año de vida. Este cumpleaños no pedí nada. No deseaba nada diferente. Este cumpleaños sólo estaba agradecida con Bee!», comenzó precisando.

¿La gente le aplaude su radical cambio en su cuerpo?

A través de la página de Instagram de Chiquis Rivera, la gente comentó: «Que hiciste para adelgazar con todo respeto», «Ese man tiene cara de malavidero que no puede con ella», «Que bella Chiquis pero sinceramente no se que le viste a tu novio», «Se ve feliz, radiante, amada y enamorada, en paz, hermosa y BRILLANDO», «Ya se casó. Esperemos que después no venga el divorcio», «Tus piernas las veo hinchadas».

Otras personas opinaron: «Ella es bonita pero ahora es más bonita», «Chiquis puede conseguirse un hombre más guapo», «Me encanta verte sonreír», «Todo se te ve muy bien mi baby «, «Cuerpazo aunque extraño a la Chiquis llenita piernuda nalgona pero esta cinturita también te va muy bien», «Muy bonitas foto goza la vida Chiquis», se puede leer. AQUÍ PUEDES VER LAS FOTOS DE CHIQUIS EN SU CELEBRACIÓN.