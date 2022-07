Volcán en Japón entra en erupción y emiten alerta máxima

Un volcán en Japón entra en erupción

Sakurajima está arrojando rocas y lluvias de cenizas a kilómetros de distancia

Ordenaron la evacuación de decenas de residentes vecinos

ALERTA DE EMERGENCIA MÁXIMA. Un volcán en Japón entra en erupción arrojando rocas y lluvias de cenizas a kilómetros de distancia, así que las autoridades locales emiten una alerta máxima y comienzan a evacuar a los residentes que se encuentran en áreas de peligro.

Este domingo, la Agencia Meteorológica Japonesa informó que el volcán Sakurajima, ubicado en la isla japonesa de Kyushu, entró el erupción a las 8:05 p.m. y que su intensa actividad estaba lanzando rocas hasta a 2,5 kilómetros de distancia hacia la prefectura de Kagoshima, al suroeste del país.

Los primeros informes indicaron que piedras volcánicas y lluvias de cenizas cayeron incluso a 2,5 km del volcán, informó la emisora ​​​​estatal NHK. En vista de la peligrosa situación, las autoridades elevaron el nivel de alerta a 5, que es el más alto, por lo que se trata de una alerta máxima.

Por lo pronto, no se han reportado heridos ni daños materiales importantes debido a la erupción del volcán; pero la amenaza sigue activa así que las autoridades japonesas recomendaron a la población evacuar las áreas de alto riesgo, informó The Associated Press.