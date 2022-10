Tras advertencia de erupción en volcán de Hawai, Popocatépetl en México registra actividad

Registran 77 exhalaciones y 112 minutos de tremor en las últimas horas

Mantienen vigilancia del ‘Don Goyo’

En medio de la alerta por el volcán Mauna Loa en Hawai por erupción, el volcán Popocatépetl en México es vigilado por fuerte actividad, por lo que expertos de ambos países, mantienen estrecha vigilancia para poder alertar a la población en caso de un estallido, de acuerdo a información publicada por AP y Milenio.

Recientemente las autoridades de Estados Unidos alertaron a los residentes de la Isla Grande que el mayor volcán activo del mundo, el Mauna Loa, puede hacer erupción en cualquier momento, esto debido a algunos sismos que se han presentado, por lo que vigilan su actividad en estos momentos.

¿HABRÁ ERUPCIÓN EN MAUNA LOA?

Dijeron que hasta el momento no ha sucedido nada extraordinario, pero que estos temblores pueden ser señales de que pudiera hacer erupción, sin embargo, no es posible advertir la fecha en que podría ocurrir, ya que al igual que los sismos no es posible alertar con días de anticipación.

Ante esto, este día las autoridades mexicanas avisaron que el volcán más grande del país ha tenido actividad en las últimas horas, por lo que mandan comunicados a través de las redes sociales, para mantener informada a la población ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en las próximas horas, se informó sobre volcán en Hawai y el Popocatépetl en México.