Volcán en Hawái hace erupción y otro en Alaska está a punto de ‘estallar’

Los científicos han advertido que el Monte Spurr, ubicado a 124 kilómetros de Anchorage, podría entrar en erupción pronto.

Este volcán de 3.353 metros ha mostrado un incremento inusual en la actividad sísmica en los últimos diez meses.

Desde abril de 2024, el promedio de sismos semanales pasó de 30 a 125, un aumento significativo.

Según el Observatorio Volcánico de Alaska, el incremento de sismos sugiere que el magma está moviéndose bajo el volcán.

The Alaska Volcano Observatory says new magma is likely the cause of volcanic unrest at Mount Spurr https://t.co/jQfD1u8PBy

— Alaska’s News Source (@AKNewsNow) February 11, 2025