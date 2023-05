La erupción de dicho volcán, provocó que se encendieran las alarmas ya que se detalló que este suceso podría hasta provocar una serie de avalanchas. Cabe mencionar que hasta el momento no se han presentado daños materiales, personas lesionadas o fallecidas ante lo ocurrido. Archivado como: Volcán hace erupción en Costa Rica.

Los desastres naturales suelen ocurrir en cualquier momento de manera muy inesperada, tragedias siguen haciendo presencia alrededor del mundo, recientemente se dio a conocer que un volcán ha hecho erupción en un país hispano. No solo en México los habitantes están alertas sobre los movimientos de las calderas.

Tras el evento se encuentran en alerta las poblaciones cercanas a los ríos Pénjamo, Azufrada y Azul, todos en la zona norte del volcán, que deberán mantener vigilancia sobre el comportamiento de esos afluentes durante las próximas horas, detalló la agencia de The Associated Press . Archivado como: Volcán hace erupción en Costa Rica.

El Volcán Rincón de la Vieja es uno de los más activos en los últimos años

“Recordamos a la población que un volcán puede hacer erupción en cualquier momento, por ello, debemos acatar las recomendaciones y no subir de manera ilegal”, agregó la Comisión según la agencia de noticias de The Associated Press ante la erupción del volcán.

De acuerdo con la agencia previamente citada, se informó que el Volcán Rincón de la Vieja es uno de los más activos en los últimos años en Costa Rica, con grandes erupciones periódicas de material incandescente, gases y cenizas. Archivado como: Volcán hace erupción en Costa Rica.