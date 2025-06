Vivian, hija trans de Elon Musk, debuta como drag queen en gala contra redadas migratorias

Vivian hija de Elon Musk

Evento pro inmigrantes y trans

Elon Musk guarda silencio

En plena oleada de redadas del ICE contra comunidades migrantes, Vivian Jenna Wilson, hija transgénero del empresario Elon Musk, irrumpió en la escena pública con una poderosa presentación como drag queen.

El evento no fue uno cualquiera. Se trató de la gala “Save Her! – An Environmental Drag Show”, organizada para recaudar fondos que garanticen asistencia legal a inmigrantes detenidos por las políticas del actual presidente Donald Trump.

Vivian, de 21 años, apareció sobre el escenario como Vivllainous, su pseudónimo artístico.

Vestida con un corsé translúcido y un maquillaje futurista, interpretó el tema “Wasted Love” mientras agitaba una bandera trans en medio de aplausos y gritos de apoyo.

Vivian irrumpe en la escena drag con bandera trans

Su aparición no pasó desapercibida. No solo por su puesta en escena, sino por su evidente contradicción con las posturas públicas de su padre, Elon Musk, que ha criticado abiertamente a la comunidad trans y la cultura “woke”.

El debut de Vivian como drag se produjo en un contexto tenso, con operativos del ICE ejecutándose en distintas ciudades de Estados Unidos.

Según los organizadores del evento, el objetivo principal es “recaudar recursos para dotar de herramientas legales a las víctimas de las redadas”, iniciativa impulsada por la activista climática y drag Pattie Gonia.

Desde hace años, Elon Musk ha tomado una postura conservadora y ha respaldado figuras de derecha. Incluso fue un firme aliado de Trump, aunque recientemente ha marcado cierta distancia.