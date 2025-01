Vivian Cepeda revela en vivo la infidelidad de su esposo tras 9 años de matrimonio

Vivian Cepeda revela en vivo la infidelidad de su esposo.

Esto tras 9 años de matrimonio.

Aquí los detalles.

La conductora regiomontana Vivian Cepeda, conocida por su participación en programas de entretenimiento como ‘Acábatelo’ y ‘Las Noches del Futbol’ de Multimedios Televisión, sorprendió al público al revelar en una transmisión en vivo que su esposo le fue infiel tras nueve años de relación.

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Chavana, Cepeda compartió detalles del difícil momento que atravesó al descubrir que su pareja mantenía una relación extramarital.

Esto mientras ella cuidaba de sus hijos en casa.

La conductora explicó que la supuesta amante fue quien le envió pruebas contundentes de los viajes que su esposo realizaba con ella, mientras le decía a Vivian que estaba ocupado con asuntos laborales.

«Quiero confesar que me engañaron después de 9 años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas», declaró Cepeda visiblemente afectada.

Vivian también compartió cómo este episodio llegó en un momento difícil de su vida, ya que tras la pandemia enfrentó una depresión profunda debido al cierre de un negocio de joyería que había emprendido con mucha ilusión.

«Obviamente caí en depresión como cualquier otra persona, el estar encerrada, no tener contacto con nadie», relató la presentadora.

A pesar del doloroso proceso, Cepeda aseguró que ha logrado superar esta difícil etapa y que ahora se siente feliz y en paz consigo misma.