Viudo Edith González confesiones: “Son recuerdos”

Fue durante una entrevista ante los medios donde Lorenzo Lazo reveló cómo ha sido su relación con la hija de su ex esposa: “Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia. Tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón, y muy bien ganado, y muy respetado”, dijo Lazo a los medios de comunicación.

De igual manera, mencionó algunos aspectos sobre cómo fue su matrimonio con Edith González: “Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos. Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación”, agregó. Archivado como: Viudo Edith González confesiones