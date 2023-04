“La verdad es que Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal, porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá, porque había sido su cumpleaños. Entonces el domingo como a las 6 de la tarde me dijo ‘sabes me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'”, agregó. Archivado como: Viuda Julián Figueroa rompe silencio

” Tenía la boca morada”

Luego comentó en la grabación que tras haber ido al cuarto de los juegos, se le hacía extraño que su esposo no regresará a dormir a ciertas horas de la noche. Por lo que fue a buscarlo, y fue en ese momento cuando se dio cuenta que su marido había perdido la vida de manera inesperada.

“A mi se me hizo raro que no subiera, porque él siempre subía a dormir, ya no subió, entonces le fui a tocar la puerta no me contestó, abrí vi que estaba como dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía. Solo que lo toqué y sentí que la pierna estaba muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada y le marque a la ambulancia”, mencionó Imelda. Archivado como: Viuda Julián Figueroa rompe silencio