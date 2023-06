Imelda Tuñón responde que aceptaría que hicieran con las cenizas de Julián Figueroa

Aceptó que estaría de acuerdo con cualquier decisión que tome Maribel Guardia

Respondió a comentarios sobre José Manuel Figueroa

¿QUÉ PASARÁ CON LAS CENIZAS DE JULIAN FIGUEROA? Durante la presentación de su nuevo sencillo, Imelda Garza Tuñón, quien es viuda de Julián Figueroa, respondió a las preguntas sobre el destino que tendrán las cenizas de quien fue su pareja y sorprendió a la prensa al señalar que aceptará cualquier decisión de su «tía», Maribel Guardia.

Las preguntas surgieron debido a los señalamientos de José Manuel Figueroa y su deseo de que parte de las cenizas de su hermano permanezcan en Juliantla, de donde era su famoso padre, Joan Sebastian. Por otra parte, Maribel Guardia no dio declaraciones sobre esta petición y si está dispuesta a dejar que parte de los restos de su único hijo estén en el rancho ‘Las Palmas’.

«NO ESTOY ENTERADA»

Tras la muerte de Julián Figueroa, diversos rumores sobre el destino de las cenizas siguen surgiendo y por ello, su viuda Imelda Garza Tuñón rompió el silencio durante la presentación de su último sencillo. En dicho encuentro con los medios, declaró que es una de las conversaciones que no volvió a tener con Maribel Guardia, por lo que no está enterada sobre los hechos.

«No y no sé si la verdad si con mi tía hayan vuelto a hablar y vuelto a tener una conversación, no sé, como más familiar, no estoy enterada, conmigo no», señaló Imelda y retomó el programa de espectáculos ‘La Mesa Caliente’. La joven, quien ofreció declaraciones a la prensa, recalcó que no se opondría a las decisiones de su ‘tía’ Maribel Guardia.