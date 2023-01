La vida amorosa de Chente y Doña Cuquita no siempre fue perfecta, pues a diferencia de cómo la plasman en la serie de Netflix y en la bioserie no autorizada, se cuentan dos versiones diferentes. Sin embargo, es bien sabido que el intérprete de “Un Millón de Primaveras”, le fue infiel a la doña en muchas ocasiones…

Responde Cuquita a los cuestionamientos sobre las infidelidades de Chente

La madre de Alejandro Fernández, ha respondido ante los cuestionamientos que se le han hecho del porque aguantó tanto tiempo las infidelidades de su esposo, a lo que ella, de la manera más tranquila posible, dijo lo que pensaba cuando la traición ocurría.

“Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, ‘de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga”, aclaró la viuda de Chente según Infobae. Y es que no solamente fue una infiedelidad la que se descubrió por parte del charro, si no varias, entre ellas se especula que Maribel Guardia pudo haber estado involucrada. ¿Tú qué opinas? Archivado como: Viuda de Vicente Fernández