Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio tras la muerte del cantante

Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio y la acusan de lo peor

Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio. Luego de que Ime realizara la publicación en la que comparte diversas fotografías con el cantante y dedicó unas palabras de despedida, los comentarios no se hicieron esperar. Y es que aunque algunos le daban sus condolencias, otros aprovecharon para acusarla de lo peor.

“Ella no lo quería nada, que no se le olvide lo que le hizo. Ahora se hace la sufrida.”, “Neta. Apenas 20 minutos subiste tu condolencia? Y tú hijo porque no pones foto de los 3? Porque toda seca? No va! Amore”, “Pero que frias tus palabras, se nota la frialdad” son algunos de los comentarios dejados en su publicación de Instagram. Archivo: Viuda de Julián Figueroa