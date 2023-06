Imelda Tuñón reaparece tras una larga ausencia

La cantante da nuevos detalles tras la muerte de Julián

Revela que la habitación de Julián Figueroa sigue intacta Viuda de Julián Figueroa confirma sospechas: Estamos a unos pocos días de que se cumplan tres meses tras el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, quien murió a tan solo poco tiempo de cumplir 28 años. La muerte del cantante impactó muchísimo en el mundo del espectáculo mexicano. A un tiempo de que este terrible suceso aconteciera, la familia de Julián ya se encuentra más tranquila, pero esto no quita que el dolor de su ausencia continúe asechándolos. Fue así como Imelda, viuda del cantante, habló con la prensa luego de meses de mantenerse alejada. Reaparece la viuda del cantante dando a conocer inesperados detalles Imelda Tuñón habló en entrevista con Edén Dorantes hace pocas semanas, en donde además de revelar que está adentrada a comenzar nuevos proyectos que tienen que ver con su carrera musical, dio a conocer además el cómo se encuentra su hijo y ella tras los meses por el fallecimiento de Julián. «Me he apoyado en que está el niño porque no quiero que me vea así (triste)», dijo la joven. «Le quiero dar estabilidad, no le quiero mover todo su mundo ahora que pasó esto». Por otro lado, Imelda reveló que ha tenido presente a Julián en sus sueños, y reveló los detalles.

Viuda de Julián Figueroa confirma sospechas: Da a conocer cómo sigue tras la muerte de su esposo y qué planes tiene «He tenido sueños, no sueño nada fuera de lo normal, en ellos no sueño que ya no está, si no que está, como que sigue muy presente», describió Imelda Tuñón. Además también le preguntaron sí tiene pensado seguir viviendo en la casa de su suegra Maribel Guardia. «Por el momento sí, también por la cuestión de que nos estamos apoyando mutuamente, con esto que pasó y porque el niño está acostumbrado a estar con ella (Maribel), necesito mantenerlo estable», reveló la viuda de Julián Figueroa a Edén Dorantes.

Asegura que la habitación de Julián continúa intacta Imelda Tuñón dio a conocer que no piensa por el momento, deshacerse de las pertenencias de Julián Figueroa: «La recamara en donde él falleció sigue intacta, tengo sus cosas, su ropa sigue en mi clóset, todas la ropa sigue acomodada en mi clóset y pues así va a seguir yo creo un buen rato», dijo. La joven cantante reveló qué es lo que hace para que su hijo no sienta la ausencia de su papá: «Trato de estar con él todo lo que pueda, no dejarlo solo, y en cuestiones de lo que pasó con su papá, ya más adelante veo como le voy respondiendo, no sé que es lo que pase por su cabeza», confesó.

Viuda de Julián Figueroa confirma sospechas: ¿Qué hará con las cenizas del artista? Hace poco más de un mes, Imelda señaló que ella desea que puedan estar en su hogar, pero que si la decisión de la familia es dividir las cenizas, lo aceptará. La viuda de Julián, también declaró que -para ella- las cenizas permanezcan cerca de la familia y por ello, desearía que su hijo y ella, puedan conservarlas. «Yo quiero que esté en la casa conmigo y con mi hijo, si alguna aparte de sus cenizas debe ser llevada a Juliantla, lo que yo más quiero es eso. Si alguna parte de sus cenizas tuviera que ser llevada a Juliantla por decisión de la familia, no me opondría, pero para mí lo mejor y lo más bonito es que esté allí, con nosotros», declaró la joven a los medios de comunicación. (PARA VER LA ENTREVISTA PULSE AQUÍ).

