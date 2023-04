El mundo del espectáculo se ha inundado de luto tras la confirmación del fallecimiento de quién fuera señalado como uno de los máximos representantes de la actuación en México y República Dominicana. Tras su muerte, la polémica detrás de su familia no ha parado. Ahora, la viuda de Andrés García asegura que su hijo hará lo más triste; no asistirá al funeral del actor.

“Miente, porque el me dijo que no iba a venir y me dijo cosas muy feas”, explicó Portillo. De inmediato fue interrumpida por el presentador Gustavo Adolfo Infante, quién le cuestionó: “¿Qué no tenía dinero, eso fue lo que te dijo Margarita?”.

A lo que la cuarta esposa de Andrés García respondió: “No voy a decir más. Tanto como ofenderme no lo hizo, se ofende así mismo con las cosas que me dijo, pero no tenía intención de venir a su papá y cuando digo cosas feas, son cosas feas a su papá”.