Visas H-1B desatan tormenta política: Congreso impulsa renovación y MAGA estalla en redes

En contraste, desde las bases más conservadoras, las reacciones fueron tajantes. En X, el usuario @godemperorcame respondió directamente al representante McCormick:

«Absolutamente no. Es hora de terminar el programa H1B. No hay escasez de trabajadores tecnológicos. Las H1B sólo deberían usarse si un ciudadano no puede ocupar el puesto, y eso incluye a un ciudadano que tiene el potencial de hacerlo pero no tiene experiencia. Hay demasiados».

Qué sigue

El debate sobre las visas H-1B promete intensificarse en los próximos meses, reflejando las crecientes tensiones dentro del Partido Republicano y el debate nacional sobre el rumbo que debe tomar la política migratoria laboral de Estados Unidos.

¿Crees que la expansión del programa H-1B ayuda a mantener a EE.UU. competitivo o representa una amenaza para los trabajadores locales? Te leemos.

FUENTE: Newsweek