EE.UU. endurece controles para priorizar a trabajadores estadounidenses
Publicado el 11/25/2025 a las 18:29
- Supervisión federal reforzada para visa H-1B
- Prioridad a estadounidenses calificados
- Coordinación interagencial ampliada
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) anunció un compromiso renovado para garantizar que los empleadores apliquen correctamente las normas de la visa H-1B y “prioricen a los estadounidenses calificados” por encima de los trabajadores extranjeros.
Esta ofensiva, denominada “Proyecto Firewall”, marca un avance significativo en la supervisión federal del programa de visas H-1B en un momento en el que el presidente Donald Trump sostiene una postura más estricta que genera tensiones incluso dentro de su propia base política.
Un esfuerzo para frenar la discriminación laboral
H-1B VISA UPDATE: DEPARTMENT OF LABOR TO ‘PRIORITIZE QUALIFIED AMERICANS’
The U.S. Department of Labor (DOL) has vowed to ensure employers enforce H-1B visa rules and “prioritize qualified Americans” over foreign workers in a crackdown on discriminatory hiring dubbed “Project… pic.twitter.com/C77oiPwcz6
— FXHedge (@Fxhedgers) November 25, 2025
La iniciativa se centra en prevenir prácticas discriminatorias contra trabajadores estadounidenses altamente calificados, según Newsweek.
El DOL indicó que el enfoque busca impactar directamente en industrias clave como tecnología, investigación y contratación corporativa.
La agencia subraya que el programa H-1B permite a las compañías contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, pero advierte que este mecanismo no debe utilizarse para desplazar a profesionales estadounidenses calificados.
Un comunicado del Departamento de Trabajo señaló que la aplicación federal ampliada de la ley está diseñada para reforzar esa protección, en medio de debates crecientes sobre el papel de los inmigrantes altamente capacitados en la fuerza laboral.
¿Qué es el “Proyecto Firewall”?
The current H-1B visa framework is not about bringing in a limited number of high-skilled specialty workers. It has become a way to bring in masses of lower-paid workers to replace more experienced and expensive American employees with cheaper foreign labor.@WatchfulWaiter1 pic.twitter.com/yRk0FXLg36
— Heritage Foundation (@Heritage) November 23, 2025
En el centro de esta estrategia se encuentra el llamado Proyecto Firewall, un esfuerzo colaborativo entre el DOL, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y otras agencias federales.
El objetivo, según el comunicado del DOL, es garantizar que los empleadores den prioridad a los “estadounidenses cualificados” durante los procesos de contratación.
El departamento señaló que la iniciativa incluye medidas de cumplimiento destinadas a hacer responsables a los empleadores que abusen del programa H-1B.
El comunicado explica que “los esfuerzos de la EEOC fueron resultado de la iniciativa de cumplimiento de la visa H-1B anunciada recientemente por el departamento. El Proyecto Firewall, cuyo objetivo es proteger los derechos, los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses altamente cualificados”.
El texto añade que se trata de un proyecto en curso que insiste en que los empleadores deben priorizar a los estadounidenses calificados y que contempla acciones para sancionar el uso indebido de visas.
Coordinación entre agencias y una señal política clara
El Proyecto Firewall incluye el intercambio proactivo de datos entre el DOL, la EEOC. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Esta coordinación interagencial busca reforzar la aplicación de la ley en casos relacionados con el programa H-1B y cerrar vacíos que podrían permitir prácticas discriminatorias.
Además del componente técnico y regulatorio, la iniciativa envía una señal política en medio de un clima. Donde la contratación de trabajadores extranjeros altamente capacitados genera tensiones.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos trabajando con nuestros socios federales para poner fin a las malas prácticas y salvaguardar las oportunidades de los trabajadores estadounidenses”, dijo la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez-DeRemer.
El mensaje se alinea con una postura gubernamental que insiste en priorizar a los trabajadores nacionales. Mientras refuerza los mecanismos de vigilancia del programa de visas.