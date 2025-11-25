EE.UU. endurece controles para priorizar a trabajadores estadounidenses

Supervisión federal reforzada para visa H-1B

Prioridad a estadounidenses calificados

Coordinación interagencial ampliada

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) anunció un compromiso renovado para garantizar que los empleadores apliquen correctamente las normas de la visa H-1B y “prioricen a los estadounidenses calificados” por encima de los trabajadores extranjeros.

Esta ofensiva, denominada “Proyecto Firewall”, marca un avance significativo en la supervisión federal del programa de visas H-1B en un momento en el que el presidente Donald Trump sostiene una postura más estricta que genera tensiones incluso dentro de su propia base política.

Un esfuerzo para frenar la discriminación laboral

H-1B VISA UPDATE: DEPARTMENT OF LABOR TO ‘PRIORITIZE QUALIFIED AMERICANS’ The U.S. Department of Labor (DOL) has vowed to ensure employers enforce H-1B visa rules and “prioritize qualified Americans” over foreign workers in a crackdown on discriminatory hiring dubbed “Project… pic.twitter.com/C77oiPwcz6 — FXHedge (@Fxhedgers) November 25, 2025

La iniciativa se centra en prevenir prácticas discriminatorias contra trabajadores estadounidenses altamente calificados, según Newsweek.

El DOL indicó que el enfoque busca impactar directamente en industrias clave como tecnología, investigación y contratación corporativa.

La agencia subraya que el programa H-1B permite a las compañías contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, pero advierte que este mecanismo no debe utilizarse para desplazar a profesionales estadounidenses calificados.

Un comunicado del Departamento de Trabajo señaló que la aplicación federal ampliada de la ley está diseñada para reforzar esa protección, en medio de debates crecientes sobre el papel de los inmigrantes altamente capacitados en la fuerza laboral.