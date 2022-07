La alcaldesa de San Francisco anunció un estado de emergencia debido al creciente número de casos de viruela del mono

“Estamos en un lugar muy aterrador. Y no queremos ser ignorados por el gobierno federal en nuestra necesidad”, dijo la alcaldesa

El virus de la viruela del simio se propaga a través del contacto prolongado de piel con piel, que incluye sexo, besos, respirar de cerca y compartir ropa de cama y ropa

La alcaldesa de San Francisco anunció el jueves 28 de julio un estado de emergencia debido al creciente número de casos de viruela del simio, lo que permitió a los funcionarios reducir la burocracia y luchar contra una crisis de salud pública que recuerda a la epidemia de sida que comenzó a devastar la ciudad en la década de 1980.

“Estamos en un lugar muy aterrador. Y no queremos ser ignorados por el gobierno federal en nuestra necesidad. Muchos líderes de la comunidad LGBT también, hace semanas, pidieron ayuda adicional, apoyo y asistencia”, dijo la alcaldesa London Breed, de acuerdo con información reseñada por The Associated Press.

Temen una nueva epidemia

La ciudad tiene una “desesperada necesidad de vacunas”, dijo la alcaldesa. La declaración, que entró en vigencia el lunes, fue bien recibida por los defensores de los homosexuales que se han sentido cada vez más frustrados por lo que llamaron la mediocre respuesta de San Francisco a un virus que hasta ahora ha afectado principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, aunque cualquiera puede infectarse.

“San Francisco estuvo a la vanguardia de las respuestas de salud pública al VIH y al COVID-19, y estaremos a la vanguardia en lo que respecta a la viruela del mono”, dijo el senador estatal Scott Wiener, un demócrata que representa a la ciudad. “No podemos y no dejaremos que la comunidad LGBTQ se seque”. Archivado como: viruela símica San Francisco.