Dr Juan Rivera comparte un video de lo más revelador

El reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión revela información inesperada de la viruela del mono

Usuarios lo ‘inundan’ de preguntas

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta ya con más de un millón de seguidores, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, Dr Juan Rivera, revela información inesperada de la viruela del mono, por lo que los usuarios lo ‘inundaron’ de preguntas.

De acuerdo con información de The New York Times, este virus se ha propagado de forma inusual durante este 2022, pero lo que llama la atención es que ha ocurrido entre poblaciones que antes no habían sido vulnerables. Preocupa que no se le ha dado una atención similar que la que se le dio al coronavirus.

¿Qué dice el Dr Juan Rivera de la viruela del mono?

Con su muy particular estilo, el Dr Juan River subió un video donde explica las cuatro maneras de distinguir este virus de la varicela, pues muchos consideran que las lesiones o vesículas en la piel son prácticamente iguales. El experto de la salud se expresó de la siguiente manera:

“La vesícula que sale con varicela tiene una pared más frágil y no está tan atada a la piel. Las vesículas que salen con la viruela del mono, su pared es más gruesa, más fuerte y está como más atada a tu piel”, expresó el corresponsal médico de Univisión en este video.