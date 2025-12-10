Inmigrantes claman por un milagro a la Virgen de Guadalupe ante redadas de ICE

Fieles oran por migrantes

Devoción ante redadas masivas

Familias buscan paz urgente

Miles de inmigrantes católicos se aferran a su fe mientras continúan las redadas masivas de ICE en Estados Unidos.

Familias completas han recurrido a la oración pública para pedir que cese la brutalidad que, aseguran, se vive en varios operativos recientes.

En el este de Los Ángeles, una escena se repite entre devotos que buscan consuelo y protección espiritual.

Eric Pérez, ciudadano estadounidense, se hincó junto a su esposa Ana y su hija Saraí frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Inmigrantes piden milagro a la Virgen de Guadalupe ante redadas de ICE

“Está muy mal lo que está haciendo este señor [Donald Trump], separando a las familias”, dijo Pérez.

Expresó además su deseo de que las redadas terminen pronto, de acuerdo con La Opinion.

“Nuestras familias solo vienen a trabajar. Ojalá que todo esto de las redadas acabe pronto”, añadió.

“Yo espero que haya paz para las familias y se termine la discriminación, porque supuestamente este es un país que respeta la libertad”.