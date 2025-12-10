Inmigrantes claman por un milagro a la Virgen de Guadalupe ante redadas de ICE
Publicado el 12/10/2025 a las 14:37
- Fieles oran por migrantes
- Devoción ante redadas masivas
- Familias buscan paz urgente
Miles de inmigrantes católicos se aferran a su fe mientras continúan las redadas masivas de ICE en Estados Unidos.
Familias completas han recurrido a la oración pública para pedir que cese la brutalidad que, aseguran, se vive en varios operativos recientes.
En el este de Los Ángeles, una escena se repite entre devotos que buscan consuelo y protección espiritual.
Eric Pérez, ciudadano estadounidense, se hincó junto a su esposa Ana y su hija Saraí frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe.
“Está muy mal lo que está haciendo este señor [Donald Trump], separando a las familias”, dijo Pérez.
Expresó además su deseo de que las redadas terminen pronto, de acuerdo con La Opinion.
“Nuestras familias solo vienen a trabajar. Ojalá que todo esto de las redadas acabe pronto”, añadió.
“Yo espero que haya paz para las familias y se termine la discriminación, porque supuestamente este es un país que respeta la libertad”.
Fe como refugio en tiempos de temor
El fin de semana se celebró la 94 procesión anual y misa al aire libre en el Este de Los Ángeles.
Ahí, el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, pidió a los fieles poner su vida bajo el cuidado de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego.
Miles de asistentes recibieron el mensaje en un ambiente marcado por la preocupación migratoria.
Con el lema “Causa de nuestra alegría y esperanza”, la peregrinación reunió a unos 20,000 fieles, según la iglesia.
El evento conmemoró el 494 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.
La figura guadalupana permaneció como un símbolo central de unidad y esperanza.
Una imagen que une y sostiene
En aquel tiempo, la imagen de la Virgen quedó estampada en el ayate de Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
Esa misma imagen ha sido para millones un sostén espiritual en momentos de incertidumbre.
“Somos sus hijos e hijas y ella quiere acompañarnos”, dijo Gómez en su homilía desde el estadio del East Los Angeles College.
Pidió reflexionar sobre la vida personal y buscar cambios necesarios en el corazón.
“Pidamos a nuestra Santísima Madre que nos ayude”, expresó.
Devoción que se intensifica
Ante la cercanía de “Las Mañanitas” a la Virgen en parroquias de la Arquidiócesis de Los Ángeles, los feligreses han intensificado sus visitas.
Decenas se han congregado frente a sus imágenes para elevar plegarias.
En sus oraciones, piden salud, protección y bienestar para los migrantes.
Claman además por un alto al sufrimiento que dicen vivir las familias separadas.
Mientras continúan las redadas, la fe se vuelve un refugio imprescindible para miles.