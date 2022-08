Muere la influencer y youtuber, Violeta Marujoz

Amigos y familiares confirmaron la noticia a través de redes sociales

¿Publicó en redes su última despedida? “ES UN HASTA PRONTO”. Violeta Marujoz, la influencer y youtuber que se hizo popular por sus videos de “la mamá de Brittany”, falleció el jueves 25 de agosto y fue confirmado por sus amigos más cercanos en post de despedidas hacia la joven, de 26 años de edad. Por esa razón, sorprendió que en su Facebook publicaran una despedida que parecer ser fue escrita como si ella la hubiera redactado. Amigos y familiares, compartieron las noticias con MundoNow declarando que la joven había muerto el jueves 25 de agosto, aclarando la información que ha estado circulando en redes sociales. La causa de muerte no fue confirmada y algunas personas, han comenzado a declarar que fue lo que supuestamente pasó con la querida influencer mexicana. Descanse en paz. VIOLETA MARUJOZ SE ‘DESPIDE’ EN POST Tras darse a conocer la muerte de Violeta Marujoz, antes conocida como Esau Martínez, han salido a la luz versiones sobre su partida y lo que causó su pérdida. Algunas personas cercanas a la joven, de 26 años de edad, declararon que Violeta fue golpeada en un bar y por un mal golpe, fue que terminó perdiendo la vida días después. La youtuber e influencer, se hizo popular por sus videos de “la mamá de Brittany”. En Facebook, se ha compartido el último post de la joven donde ‘escribe’ una carta de despedida y señala que siempre estará presente y cuidando a su familia. Amigos más cercanos a la influencer, no han dudado en compartir imágenes, videos y momentos especiales que vivieron a un lado de la youtuber.

¿Qué menciona el post? A través de una publicación en redes sociales, fue que se dio a conocer la ‘despedida’ que publicó la cuenta de Violeta. En la publicación, que se piensa fue realizada por un familiar cercano, se anuncia su lamentable muerte y alimenta el rumor de que fue atacada, debido a que escribe “me tuve que ir primero, pero créanme, no fue porque yo quisiera”. “Hola. Familiares, amigos, [email protected], conocidos, a cada uno de ustedes. Lamentablemente, les tengo que avisar que me les adelante, me tuve que ir primero, pero créanme, no fue porque yo quisiera. Fui llamada por Dios y ahora estoy aquí, con él”, inicia el post de despedida que se publicó en la red social que utilizaba la joven influencer.

“Celebren mucho” En el post, da a entender que escribe su última despedida y lo comparte dirigiéndose a sus seres queridos. En el post, declara uno de sus últimas peticiones, dando a entender que se encuentra ‘descansando en paz’, y que desearía poder ver felices a sus seres queridos y no que estén llorando por su inesperada pérdida. “No quiero que estén tristes por mí, saben que eso no me gustaría. Quiero que celebren mucho, así como lo hacíamos cuando estaba con ustedes. Diviértanse, rían y festejen como si yo estuviera a un lado, riendo y jugueteando como siempre lo hicimos”, declaró el escrito que compartieron desde la cuenta de la joven.

Violeta Marujoz despedida: ¿Qué pasó con la influencer? A medida que va avanzando el post, dan a entender que la joven no estaba atravesando por una enfermedad o suceso que les preparara para su pérdida, sino que fue un acto involuntario donde terminó perdiendo la vida. Aunque, no se ha dado una causa oficial de muerte hasta estos momentos, el escrito ofrece mayor información sobre el deceso. “Créanme que ahora estoy tranquila y muy feliz, aunque me dolió mucho dejarlos, me duele todo lo que nos faltó por vivir, todos esos momentos y recuerdos que nos faltaron. Me voy con todos y cada uno del recuerdo que cree con cada uno de ustedes y estoy muy agradecida por haberlos conocido, por tener la gran dicha y oportunidad de conocerlos y estar juntos”. Archivado como: Violeta Marujoz despedida

Violeta Marujoz despedida: “Ustedes siempre me cuidaron” Uno de los detalles que llamó la atención durante su servicio fúnebre, fue que Violeta estuvo rodeada de girasoles y esto se debe a que era su flor favorita. En el post que compartieron, revelan que una de las últimas peticiones de la joven es que la recuerden por su canción favorita o al ver algún girasol en señal de cariño y apreciando su memoria. Descanse en paz. “Por favor, no estén tristes por mí, recuerden que yo siempre sonreía, aunque todo se me estuviera viniendo para abajo, recuérdenme siempre que vean un girasol, recuérdenme cuando escuchen la canción de I Follow Rivers y lo mucho que amaba bailar. No me olviden porque yo jamás los olvidaré. Ustedes siempre me cuidaron, vieron por mí, ahora me toca hacerlo, ahora yo cuidare de ustedes”, se lee en el post. Archivado como: Violeta Marujoz despedida